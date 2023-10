Naro, trovato morto l’anziano scomparso: il cadavere era in fondo ad una scarpata

È finita nel più tragico dei modi la ricerca di Lorenzo Coluzzi, l’anziano scomparso dalla Residenza per anziani San Francesco alle prime luci dell’alba di domenica. Il corpo senza vita dell’ottantaseienne è stato ritrovato da una squadra di volontari dell’associazione “SST Squadre di Soccorzo Tecnico” di Canicattì poco dopo le quattordici in fondo ad una scarpata in Via Gaetano Donizzetti, nel quartiere Baglio. Il corpo senza vita dell’uomo era sotto una scarpata all’interno di un terreno. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche il sindaco di Naro, i carabinieri e i volontari. Proprio questa mattina la Prefettura di Agrigento aveva attivato il piano ricerche per le persone scomparse. Una prima ipotesi, che però deve trovare le necessarie conferme attraverso l’attività investigativa, potrebbe portare ad una caduta rovinosa dell’anziano dalla scarpata. Di Lorenzo Coluzzi non si avevano più notizie dalle cinque del mattino di domenica otto ottobre quando, da capire in che modo, si era allontanato dalla residenza per anziani del centro città.

“Abbiamo sperato fino all’ultimo in un epilogo favorevole della vicenda . Ci stringiamo alla famiglia Coluzzi nel dolore per la loro perdita. Grazie a tutti i volontari e alle persone che in queste 24 ore si sono impegnate per prestare soccorso. Adesso è solo il momento del silenzio e della preghiera.” Questo il messaggio del sindaco di Naro, Maria Grazia Brandara.