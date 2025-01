Nessuna fuga di notizie, assolti anche in Appello il colonnello Stingo e due ufficiali 

Il fatto non sussiste. La prima sezione penale della Corte di Appello di Palermo, presieduta dal giudice Adriana Piras, ha confermato le assoluzioni nei confronti del colonnello Vittorio Stingo e di due ufficiali dell’Arma dei carabinieri: si tratta del capitano Augusto Petrocchi e del luogotenente Carmelo Caccetta. Tutti erano finiti a processo con l’accusa di rivelazione del segreto di ufficio. La vicenda, in particolare, è legata all’arresto del maresciallo Gianfranco Antonuccio, sottufficiale all’epoca in servizio al Reparto investigativo della Compagnia di Licata.

Secondo l’accusa, che però non ha trovato riscontro nei due gradi di giudizio, l’allora comandante provinciale Stingo avrebbe rivelato ai suoi due ufficiali l’esistenza di una indagine a carico del maresciallo e trasferirlo per incompatibilità ambientale. Tutte le accuse sono state ritenute infondate già dal gup del tribunale di Agrigento, Micaela Raimondo, che nel maggio scorso ha assolto i tre ufficiali. La procura di Agrigento impugnò il verdetto ma anche in secondo grado i giudici hanno scagionato Stingo, Petrocchi e Caccetta.

Il colonnello Stingo e i due ufficiali sono stati difesi dagli avvocati Salvatore Pennica, Santo Lucia e Daniela Posante.