Omicidio a Cattolica Eraclea, pensionato si avvale della facoltà di non rispondere

Giovanni Ferrera, pensionato di 66 anni, di Cattolica Eraclea, dinanzi ai pm, il procuratore aggiunto Salvatore Vella e il sostituto Paola Vetro, si è avvalso della facoltà di non rispondere, su consiglio del suo avvocato Ignazio Martorana. Sequestrata l’arma, un coltello a serramanico, consegnata spontaneamente dall’indagato agli investigatori.

La Procura ha già disposto, e si terrà nei prossimi giorni, l’autopsia della vittima. Pare che l’indagato abbia sferrato, al torace del muratore cinquantunenne, un’unica coltellata. Il pensionato adesso sarà accompagnato in carcere. Procura e carabinieri continuano, intanto, ad indagare sul movente. Non è escluso, ma non ci sono ancora conferme ufficiali, che fra i due vi fossero già stati alterchi e liti a causa dei terreni di campagna confinanti.