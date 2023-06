Otto tra furti e spaccate, due arresti

La polizia ha eseguito un’ordinanza cautelare emessa dal gip di Palermo nei confronti di due persone già detenute al carcere Pagliarelli accusati di una serie di furti, consumati e tentati, e due spaccate nel capoluogo siciliano.

Le indagini della squadra mobile coordinate dalla procura hanno ricostruito otto diversi episodi che sarebbero stati compiuti o da soli o in coppia fra i due indagati. Tra i colpi che vengono contestati ai due indagati quelli a due negozi di animali in via Dalla Chiesa e via Abruzzi, un alimentare in via Lo Jacono, un fotografo in via Leopardi e un supermercato in via Leoncavallo.

Uno solo dei due arrestati avrebbe compiuto un colpo in una tabaccheria in via Guardione, e due spaccate ai danni di due centri scommesse, uno in via Perez e uno in viale Lazio.