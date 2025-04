Porto Empedocle si prepara ad accogliere l’Amerigo Vespucci: prenotazioni sold out

La nave scuola Amerigo Vespucci, simbolo della tradizione navale italiana e orgoglio della Marina Militare, farà tappa a Porto Empedocle il 30 aprile 2025 fino al 1 maggio 2025. In pochi minuti dall’apertura del click day le prenotazioni per salire a bordo sono andate sold out per la giornata del 1 maggio; si potrà comunque ammirare la grande bellezza del veliero dalla banchina del porto.

“Un evento storico e irripetibile”, dichiara il sindaco di Porto Empedocle Calogero Martello. È il momento di emozionarci insieme. Di stringerci attorno a una meraviglia che rappresenta l’Italia nel mondo.Segnate la data, preparate le macchine fotografiche… e lasciatevi conquistare dal fascino senza tempo dell’Amerigo Vespucci.Porto Empedocle vi aspetta, più fiera che mai”, ha concluso il primo cittadino.

Nella giornata del 30 aprile le visite saranno riservate alle istituzioni e ai gruppi organizzati, tra cui scuole, associazioni culturali e centri civici. Le visite a bordo si svolgeranno con accessi scaglionati ogni 15 minuti, tra le 10:00 e le 14:30, con un numero contingentato di ingressi, secondo criteri di logistica e sicurezza.