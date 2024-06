Racalmuto, ecco il nuovo consiglio comunale 

Lillo Bongiorno vince le elezioni con il 40,61% pari a 1.923 preferenze. Al secondo posto arriva Salvatore Petrotto che prende il 37,89% pari a 1.794 preferenze. Ultimo, invece, Salvatore Picone che si ferma al 21,50% con 1.018 preferenze.

La lista più votata è quella riconducibile al nuovo sindaco “La svolta per Racalmuto” che prende il 45,93% con 2.153 preferenze. Seconda la lista di Petrotto “Racalmuto riparte” con il 33,17% pari a 1.555 preferenze. Terzo posto per “Racalmuto un paese x tutti” di Picone con il 20,90% pari a 980 voti. Lillo Bongiorno conquista la maggioranza anche in consiglio comunale con 8 seggi; 4 seggi vanno invece alla lista di Petrotto. Quest’ultimo entra di diritto al consiglio comunale in qualità di candidato sconfitto.

Questi i nuovi consiglieri comunali di Racalmuto: Carmelisa Gagliardo (584), Sergio Pagliaro (497), Antonino Lauricella (427), Giovanna Matteliano (339), Carmelo Falco (327), Angelo Di Vita (303), Maria (detta Valentina) Zucchetto (271), Rosario Canicattì (271), Giuseppina Petrotto (418), Paolino Mattina (323), Giovanni Campanella (255), Salvatore Petrotto.