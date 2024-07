Raffadali, oggi i funerali del 13enne morto alle Pergole: sarà lutto cittadino

Sarà lutto cittadino domani 22 luglio per i funerali del giovane Salvatore Spoto scomparso prematuramente. Il giovane si trovava al mare, alle Pergole, quando ha accusato un malore e si è accasciato a terra. Nonostante i soccorsi immediati per il ragazzino, che è stato trasferito d’urgenza in elisoccorso all’Ospedale di Agrigento non c’è stato nulla da fare.

“A nome mio personale, della Giunta Comunale, di tutto il Consiglio Comunale e dell’intera cittadinanza, esprimo profondo e sentito cordoglio alla famiglia al cui dolore sentitamente ci associamo.

Si invitano tutti i cittadini e le organizzazioni sociali, culturali e produttive di Raffadali ad esprimere, in forma autonoma, il dolore e l’abbraccio dell’intera comunità ai familiari del

giovane Salvatore”, ha scritto il sindaco Silvio Cuffaro.