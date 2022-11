Sciacca, anziano trovato morto in contrada Bordea: forse colpito da un malore

Il cadavere di un anziano B.S. 85anni, originario di Paceco (Trapani) e’ stato rinvenuto questa mattina in contrada Bordea a Sciacca.

A lanciare i soccorsi questa mattina un passante. Sul luogo sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Sciacca e i Vigili del Fuoco. L’uomo, è stato trovato a pochi metri dalla sua auto, una vecchia Punto che era rimasta impantanata nel fango in una zona attraversata da un torrente. Secondo una prima ricostruzione pare che l’85enne fosse sceso dal mezzo forse per capire cosa fosse accaduto o per chiedere aiuto e probabilmente in quel momento è stato colto da malore ed è deceduto.

Il nipote della vittima, pare che lo stesse cercando, perchè nella serata di ieri non era ritornato a casa, e questa mattina il ritrovamento del corpo.