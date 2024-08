Sciacca, furto in abitazione: portati via soldi e gioielli

Furto in pieno giorno all’interno di una abitazione a Sciacca. I ladri, approfittando della momentanea assenza dei proprietari, attraverso una finestra verosimilmente lasciata aperta si sono intrufolati all’interno della casa e hanno portato via soldi e gioielli per un valore di circa otto mila euro. A fare la scoperta gli stessi proprietari una volta fatto rientro a casa che non hanno potuto fare altro che lanciare l’allarme è formalizzare denunciare ai Carabinieri che hanno avviato le indagini.