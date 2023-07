Sciacca, parcheggiatore abusivo in piazza Rossi: identificato e sanzionato

A Sciacca in piazza Mariano Rossi, il personale della Polizia Municipale ha individuato e sanzionato un 25enne pregiudicato originario di Canicattì per la violazione di attivita’ abusiva di parcheggiatore.

Oltre alla sanzione di euro di 780,00 si è proceduto ad effettuare il sequestro amministrativo delle monete ricevute da alcuni utenti del parcheggio.

In precedenza Il 25enne è stato oggetto di attenti appostamenti che hanno accertato numerose volte l’anomala condotta; lo stesso chiedeva insistentemente agli ignari turisti o fruitori del parcheggio un’offerta in monete, garantendo il controllo e la sicurezza del veicolo parcheggiato.

La polizia municipale ha invitato il giovane agrigentino ad abbandonare la città e intimato che in caso di eventuale reitero della condotta illecita si sarebbe proceduto con il daspo urbano.