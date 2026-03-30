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Sciacca, scontro tra due mezzi e un’autocisterna: ferita una donna

Nell'impatto uno delle auto si è ribaltata e il mezzo pesante ha perso del carburante in strada

Pubblicato 10 ore fa
Da Redazione

Due auto e un’autocisterna sono rimasti coinvolti in un incidente che si è verificato alle porte di Sciacca, lungo la strada statale 115, in contrada Bordea, al km 112.Una delle due auto dopo l’impatto con l’autocisterna si è ribaltata; il mezzo pesante colpito ha perso anche del carburante.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 che hanno trasferito una donna, rimasta ferita, presso il pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II. Le sue condizioni non destano preoccupazione.

Il tratto di statale interessato è stato temporaneamente bloccato e il traffico deviato sulle bretelle laterali per consentire le operazioni di messa in sicurezza e i rilievi del caso da parte della Polizia stradale di Sciacca.

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