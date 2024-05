Scontro auto-bici a Naro, bambino di 10 anni in ospedale 

Momenti di panico per un incidente avvenuto questo pomeriggio in via Aldo Moro, a Naro. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, un’auto e una bicicletta. In sella al mezzo a due ruote viaggiava un bambino di dieci anni che, dopo l’impatto, ha riportate delle ferite.

Per fortuna le sue condizioni non sono gravi. Il bambino è stato trasportato in ambulanza all’ospedale Barone Lombardo di Canicattì per gli accertamenti del caso ma, fortunatamente, non ci sono complicazioni ma soltanto un grande spavento. Sul posto i carabinieri della locale stazione che si stanno occupando dei rilievi.