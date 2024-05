Scontro auto-bici: morto ciclista di 55 anni

Lungo la strada statale 149 “Ragusana”, a causa di un incidente, è provvisoriamente interdetto al transito, in entrambi i sensi di marcia, un tratto in corrispondenza del km 103,400 – nel territorio comunale di Modica (RG) – compresi gli svincoli autostradali in ingresso ed in uscita di “Modica-Pozzallo”.

Il sinistro, sulle cui cause sono in corso accertamenti, ha coinvolto un’autovettura ed un ciclista, che nello scontro ha perso la vita. Si tratta di Pino La Guardia, 55anni, dipendente comunale di Scicli e ciclista appassionato. Per molti anni autista dei sindaci che si sono succeduti, era all’ufficio notifiche. Lascia la moglie, due figli e i genitori. La circolazione è deviata in loco.

Sul posto è intervenuto personale di Anas e delle Forze dell’Ordine, per i rilievi del sinistro stradale ed il ripristino della regolare circolazione nel più breve tempo possibile.