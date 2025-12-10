Scontro frontale tra tre veicoli, quattro feriti

Scontro tra tre veicoli, una Mercedes, una Volkswagen e un furgoncino adibito al trasporto di persone, lungo la statale 113, all’altezza del viadotto Antinori, al chilometro 103 tra Brolo e Capo d’Orlando.

Quattro le persone ferite, tutte trasportate in ospedale per accertamenti. Nessuno dei coinvolti, secondo quanto riferito, sarebbe in pericolo di vita.

Secondo le prime ricostruzioni, lo scontro sarebbe avvenuto in maniera frontale tra il furgoncino, che stava viaggiando in direzione Capo d’Orlando provenendo da Brolo, e la Volkswagen, che procedeva nel senso opposto di marcia. Nell’incidente è stata coinvolta anche una Mercedes. Sul posto le forze dell’ordine e il personale sanitario. (FOTO GAZZETTA DEL SUD)