Nascondeva in casa droga già suddivisa in dosi, arrestato

Nascondeva in casa un campionario di sostanze stupefacenti, già ripartite in dosi, in modo da soddisfare le richieste dei potenziali clienti. Il pusher, un 30enne originario dello Sri Lanka, è stato arrestato in flagranza dalla Polizia di Stato. L’uomo è stato fermato per un controllo dai poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza “Borgo Ognina”, in via Pietro Novelli.

Non appena ha visto la volante della Polizia, il 30enne, con precedenti per spaccio, ha tentato di nascondersi tra le auto in sosta, in modo da non essere visto dagli agenti e sfuggire ad un loro controllo. Il gesto, però, non è passato inosservato ai poliziotti del Commissariato che lo hanno raggiunto e, una volta bloccate le possibili vie di fuga, lo hanno fermato per effettuare alcuni accertamenti.

Nel giubbotto, l’uomo aveva 9 bustine di marijuana che sono state recuperate e poste sotto sequestro. Intuendo che potesse nascondere altra sostanza stupefacente, gli agenti del Commissariato hanno esteso le verifiche all’abitazione dell’uomo che è stata perquisita, trovandovi un vero e proprio campionario di droga di tutti i tipi.

Complessivamente, i poliziotti hanno recuperato 290 grammi di stupefacente, suddivisa in dosi pronte per essere spacciate. Nello specifico, sono state sequestrate 26 bustine di hashish, 25 di marijuana e 7 bustine contenenti la droga wax. Inoltre, è stato trovato un panetto con l’etichetta “thaitella” con ulteriore sostanza wax. Oltre alla droga, è stata trovata la somma di 290 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Per questa ragione, il 30enne è stato arrestato, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva, e, su disposizione del PM di turno presso il Tribunale di Catania, è stato condotto nelle camere di sicurezza della Questura.

Le successive indagini sviluppate dai poliziotti del Commissariato “Borgo Ognina” e coordinate dalla Procura della Repubblica hanno consentito di accertare come l’uomo si rifornisse giornalmente di significative quantità di droga che poi riusciva a smerciare sulla base delle richieste e delle preferenze dei potenziali acquirenti, effettuando anche la consegna a domicilio delle dosi nella zona Borgo.

Il Giudice, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto per il 30enne la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria del Commissariato tre giorni alla settimana.