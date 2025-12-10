Tenta di disfarsi della droga gettandola nel water, arrestata una 54enne

I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Gravina di Catania “tenevano d’occhio” quella 54enne di Pedara (CT) che, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, hanno arrestato in flagranza perché responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Avevano infatti svolto un’accurata attività info investigativa ad esito della quale, in particolare, la donna era stata descritta come un’attiva spacciatrice di sostanze stupefacenti e pertanto, dopo preliminari servizi di avvistamento, i militari si sono recati intorno alle 09.00 presso l’abitazione della 54enne, in una zona residenziale del comune pedemontano.

Al loro arrivo, nonostante i molteplici inviti ad aprire la porta i militari hanno constatato come la donna, dapprima affacciatasi, fosse rientrata appena viste le divise e, rientrata all’interno dell’abitazione, si attardasse ad aprire la porta che, solo successivamente, è stata loro aperta dalla figlia 26enne.

Fatto il loro ingresso all’interno i Carabinieri, supportati dai colleghi del Nucleo Cinofilo di Nicolosi, sospettando che la donna si stesse disfacendo della droga detenuta, si sono precipitati in bagno dove, effettivamente, hanno trovato la 54enne intenta a disperdere all’interno del water una grande quantità di marijuana, contenuta all’interno di un barattolo di vetro, che hanno solo in parte recuperato.

Nel prosieguo della perquisizione, inoltre, i Carabinieri in vari nascondigli dell’abitazione hanno trovato ulteriori tre involucri di plastica anch’essi contenenti marijuana per un peso così complessivo di circa 230 grammi, nonché un bilancino elettronico di precisione.

L’arresto della 54enne, ferma restando la presunzione d’innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva, è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria.