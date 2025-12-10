Al Teatro Comunale L’Idea di Sambuca di Sicilia due serate dedicate a Fabrizio De André, uno dei cantautori più amati e apprezzati dal pubblico e dai tanti artisti che con lui hanno collaborato in quasi quarant’anni di attività musicale.

L’omaggio al poeta genovese che andrà in scena a Sambuca, sabato 13 (in abbonamento, ore 20.30) e domenica 14 dicembre (fuori abbonamento, ore 19.30), è firmato dalla Sikula Faber Band che proporrà una scaletta ricca di sonorità raffinate e di versi unici e immortali tratti dall’ampio panorama artistico dell’artista, scomparso nel 1999.

A guidare la band, composta da musicisti capaci di far rivivere le atmosfere poetiche di Faber, la voce e la chitarra di Luca Cionco, volto noto al grande pubblico per aver partecipato al programma di Rai 1 Tale e Quale Show, condotto da Carlo Conti, dove ha interpretato La canzone di Marinella.

Ad accompagnare le canzoni in programma, da Hotel Supramonte a Via del Campo, da Don Raffaè a Volta la carta, a Dolcenera, la fisarmonica di Pierpaolo Petta, musicista e compositore, che con il suo contributo artistico renderà ancora più emozionante l’esibizione di Cionco.

Uno spettacolo che darà vita ad un’esperienza musicale intensa, capace di emozionare il pubblico e di mantenere vivo l’immenso patrimonio artistico di De André, che con i suoi versi poetici e la sua musica unica e inconfondibile è entrato di diritto nell’Olimpo della musica italiana.

Costo dei biglietti fuori abbonamento: palchi centrali e platea euro 20 – palchi laterali euro 17.

Il cartellone della stagione 2025/2026 del Teatro L’idea proseguirà martedì 23 dicembre (ore 20.00, fuori abbonamento) con Christmas Party, sul palco Lucy Garsia e Gaetano Riccobono che proporranno un repertorio dei più conosciuti classici natalizi interpretati in chiave soul, jazz, mentre sabato 27 dicembre (ore 20.30, in abbonamento) sarà la volta di Rosa d’amuri con Alessandra Salerno & No Quiet Women Orchestra, un omaggio tutto al femminile dedicato a Rosa Balistreri.