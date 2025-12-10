Camion si ribalta lungo la Ss 115 direzione Siracusa, traffico deviato

A causa di un incidente autonomo che ha coinvolto un mezzo pesante, il quale si è ribaltato disperdendo su strada buona parte del carico che stava trasportando, è al momento chiuso un tratto della strada statale 115 “Sud Occidentale Sicula”, al km 394,150 ed in entrambe le direzioni, in località Siracusa.

Sono state istituite temporanee deviazioni su viabilità locale.

Sul posto sono presenti le Forze dell’Ordine e le squadre Anas per la gestione dell’evento e per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.