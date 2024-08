Scontro tra tre auto a Sciacca, quattro feriti: uno trasferito in elisoccorso

A causa di un incidente che ha coinvolto tre veicoli leggeri, il traffico è temporaneamente bloccato sulla SS 115 “Sud Occidentale Sicula”, fra i km 129,600 e 129,800, in entrambe le direzioni, nei pressi della galleria San Giorgio, in località Sciacca.

Quattro feriti, uno è stato trasferito in elisoccorso presso l’ospedale Sant’ Elia di Caltanisetta; Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’emergenza e per ripristinare la circolazione lungo la strada statale nel più breve tempo possibile. La circolazione è provvisoriamente indirizzata sulla viabilità comunale.(Foto Tele Radio Sciacca)