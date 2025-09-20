PRIMO PIANO

Scoppia incendio su un gommone, ustionata 33enne

La donna è rimasta ustionata ai piedi ed è stata trasferita al centro grandi ustioni del civico di Palermo

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

 Alle ore 14 di oggi alcune squadre dei Vigili del fuoco sono intervenute per un incendio di un gommone ormeggiato alla Motomar di Capo Gallo a Palermo.

Nell’incendio è rimasta ferita una delle due persone che si trovavano sull’imbarcazione, una donna di 33 anni, rimasta leggermente ustionata ai piedi, che è stata trasportata al centro ustioni del ospedale civico.

Il personale intervenuto, una squadra di terra il nucleo nautico e il nucleo sommozzatori, ha spento l’incendio e successivamente ha messo in sicurezza il gommone. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento.

