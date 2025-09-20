Calcio
Al via la stagione dell’Akragas, domani esordio in Coppa Italia contro l’Aragona
La gara, valida per il primo turno di andata, si giocherà domenica 21 settembre, alle ore 16:30, allo stadio comunale “Totò Russo” di Aragona
Alla vigilia dell’esordio stagionale di Coppa Italia Promozione, che vedrà l’Akragas impegnata ad Aragona, hanno preso la parola mister Seby Catania, il capitano Alfonso Cipolla e l’attaccante Giuseppe Gambino, ex di turno.
La gara, valida per il primo turno di andata, si giocherà domenica 21 settembre, alle ore 16:30, allo stadio comunale “Totò Russo” di Aragona.
Redazione
0 commenti