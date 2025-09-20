Siculiana, 40 giovani aderiscono alla Consulta Giovanile Comunale

A Siculiana si sono chiuse ufficialmente le iscrizioni alla Consulta Giovanile Comunale. Un risultato di grande valore: circa 40 giovani hanno scelto di aderire, confermando la volontà delle nuove generazioni di contribuire in maniera attiva alla crescita e al futuro della comunità. “In un piccolo centro come Siculiana, questo dato assume un significato ancora più importante: dimostra che i giovani vogliono esserci, partecipare, dare voce alle proprie idee e lavorare insieme per il bene comune”, si legge in una nota firmata dal Presidente della Consulta Giovanile, Giuseppe Vella.

La Consulta, istituita nell’aprile 2025, in pochi mesi ha già avviato diverse iniziative e momenti di confronto. Con i nuovi ingressi, diventa un organismo ancora più rappresentativo, capace di costruire percorsi concreti di partecipazione, inclusione e cittadinanza attiva. Nei prossimi giorni si terrà l’insediamento ufficiale dei nuovi iscritti, che darà il via a una fase rinnovata fatta di progetti, energie e opportunità per i giovani del territorio.

“La Consulta non è solo un organo consultivo, ma un laboratorio di democrazia, cittadinanza attiva e speranza. Continueremo a lavorare insieme, convinti che il futuro appartenga a chi ha il coraggio di costruirlo giorno dopo giorno”, ha concluso il Presidente della Consulta Giovanile, Giuseppe Vella.