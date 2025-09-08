PRIMO PIANO

Scoppia tubatura e rimane ustionata, 58enne in gravi condizioni

La donna ha riportato ustioni di secondo grado al collo e tronco.

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Una 58enne di Pachino è rimasta vittima di un incidente domestico riportando ustioni provocate dall’acqua calda, a seguito dello scoppio di una tubazione. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 che, dopo le prime cure, ha disposto il trasferimento in elicottero al centro ustioni dell’ospedale Cannizzaro di Catania.

Le lesioni hanno interessato collo e tronco. La dinamica non è ancora del tutto chiara. La paziente, inizialmente valutata in codice rosso, è stata infine trasportata in codice arancione.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Cultura

Favara, la comunità si appresta a festeggiare “Maria Bambina”
PRIMO PIANO

Scoppia tubatura e rimane ustionata, 58enne in gravi condizioni
Politica

Termovalorizzatori, Schifani: “passo verso la realizzazione di impianti strategici” 
Cultura

In onda il secondo appuntamento con “Si dice Belìce – Futtitinni”
burgio

Burgio, al via i lavori di ammodernamento dell’ufficio Postale
Agrigento

Rete idrica ad Agrigento, ecco le vie interessate dai lavori