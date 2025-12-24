Palermo

Sequestrati circa 112 tonnellate di pesce: era privo di tracciabilità e non adatto al consumo

I controlli della capitaneria di porto

Pubblicato 11 minuti fa
Da Redazione

 La capitaneria di porto di Palermo ha sequestrato circa 112 tonnellate di pesce effettuando 1.410 controlli in mercati rionali, centri di distribuzione all’ingrosso, piattaforme logistiche e unità da pesca. Il bilancio complessivo dell’operazione Fish è di 78 sanzioni amministrative per 116.000 euro.

Nel solo territorio di Palermo sono stati individuati 15.500 chili di pesce privi di tracciabilità o con termini di conservazione superati, portando al sequestro totale di 75 tonnellate di merce, gran parte della quale è stata distrutta perché giudicata non idonea al consumo umano. I controlli sono stati eseguiti da Gela a Cefalù, comprendendo anche le isole di Ustica, Pantelleria, le Egadi e le Pelagie.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 47 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress
banner leonardo

Ultime Notizie

Palermo

Sequestrati circa 112 tonnellate di pesce: era privo di tracciabilità e non adatto al consumo
Catania

Il Robot della Polizia consegna regali ai piccoli pazienti del Garibaldi e del Policlinico
Agrigento

È nato Francesco Castaldo
Catania

In aeroporto con 280 dosi di droga, arrestato
Ultime Notizie

Armi clandestine nascosti in un zaino a casa, arrestato 41enne
Agrigento

Cambia il calendario della raccolta differenziata per le festività natalizie e di fine anno.
banner italpress istituzionale banner italpress tv