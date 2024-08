Siculiana, danneggiato vigneto di una 60enne: aperta inchiesta

Danneggiate 50 piante di uva da mosto in un appezzamento di terreno in contrada “Palombara”, in territorio di Siculiana. È stata la stessa proprietaria, un’insegnante 60enne del luogo, ad accorgersi dell’accaduto e a recarsi dai Carabinieri della locale Stazione per formalizzare la denuncia. La Procura della Repubblica di Agrigento ha aperto un fascicolo d’inchiesta, a carico di ignoti, con l’ipotesi di reato di danneggiamento.