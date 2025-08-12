PRIMO PIANO

Trasferita in Germania la turista travolta da un’auto a Sciacca, è in prognosi riservata 

La donna, trasferita dal Policlinico di Palermo con un aereo attrezzato, è ancora in prognosi riservata e le sue condizioni restano gravi

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Ha fatto rientro in Germania la turista di 63 anni rimasta gravemente ferita dopo essere stata travolta da un’auto d’epoca lo scorso mese nel centro di Sciacca. La donna, trasferita dal Policlinico di Palermo con un aereo attrezzato, è ancora in prognosi riservata e le sue condizioni restano gravi.

È stata invece dimessa la seconda turista coinvolta nell’incidente, una cinquantenne che si trovava ricoverata a Sciacca. La procura della Repubblica ha aperto un’inchiesta che vede attualmente indagato il conducente dell’auto d’epoca, un settantenne del posto, al quale viene contestato il reato di lesioni. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Ultime Notizie

Tenta di truffare anziana spacciandosi per appartenente alle forze dell’ordine: arrestato
Casteltermini

Casteltermini, sorpreso a cedere dosi di cocaina: denunciato 59enne
Agrigento

Finisce con la moto contro una pizzeria e travolge ragazza, 20enne in codice rosso 
Politica

Confesercenti Sicilia: “la Regione istituisca i Distretti Urbani del Commercio
Caltanissetta

Bar frequentato da pregiudicati, locale chiuso per cinque giorni 
Politica

Crisi idrica, Catanzaro (PD): “Sicilia ostaggio dell’incompetenza”