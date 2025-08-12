Trasferita in Germania la turista travolta da un’auto a Sciacca, è in prognosi riservata 

Ha fatto rientro in Germania la turista di 63 anni rimasta gravemente ferita dopo essere stata travolta da un’auto d’epoca lo scorso mese nel centro di Sciacca. La donna, trasferita dal Policlinico di Palermo con un aereo attrezzato, è ancora in prognosi riservata e le sue condizioni restano gravi.

È stata invece dimessa la seconda turista coinvolta nell’incidente, una cinquantenne che si trovava ricoverata a Sciacca. La procura della Repubblica ha aperto un’inchiesta che vede attualmente indagato il conducente dell’auto d’epoca, un settantenne del posto, al quale viene contestato il reato di lesioni.