Vendevano droga a domicilio, 18 indagati: 8 in carcere

I Carabinieri della Compagnia di Carini, con il rinforzo di personale del Comando Provinciale di Palermo, nella notte, hanno dato esecuzione a 18 provvedimenti cautelari emessi dal GIP del Tribunale di Palermo: 8 ordinanze di custodia cautelare in carcere, 8 obblighi di presentazione alla P.G. con obbligo di dimora (1 attualmente irreperibile) e 2 obblighi di presentazione alla P.G.; 3 dei 18 destinatari risultano detenuti per altra causa. Gli indagati risultano responsabili, a vario titolo, dei reati di spaccio continuato di sostanze stupefacenti, anche in concorso, ed estorsioni in danno di alcuni assuntori e dei loro familiari.

Il provvedimento cautelare è l’esito di una complessa attività investigativa sviluppata tra il 2023 e il 2024 dalla Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Carini su 3 pericolosi gruppi criminali dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti tra Carini, Capaci e Isola delle Femmine.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, hanno consentito di raccogliere gravi indizi nei confronti dei 18 indagati ritenuti responsabili di spaccio di cocaina e marijuana nel territorio con consegne a domicilio in favore del cliente che contattava lo spacciatore su utenze dedicate. L’attività tecnica, inoltre, ha consentito di accertare diversi episodi di estorsione – anche tentata – in danno dei clienti e dei loro familiari i quali avevano accumulato debiti derivanti l’acquisto di sostanze stupefacenti.

Nell’ambito dell’attività investigativa sono state denunciate a piede libero altre 12 persone per reati in materia di stupefacenti.

Complessivamente, sono stati impegnati un centinaio di Carabinieri del Comando Provinciale di Palermo, della Compagnia di Intervento Operativo del 12° Reggimento “Sicilia”. L’operazione ha visto anche la partecipazione di personale delle “Aliquote di Primo Intervento” del Gruppo di Palermo nonché delle unità cinofile antidroga e anti esplosivo di Palermo Villagrazia.