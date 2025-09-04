Violento scontro tra un’auto e una moto: grave 18enne

Ancora sangue sulle strade siciliane. Un ragazzo di 18 anni, è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto ieri sera a Bagheria, nel Palermitano. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il giovane era in sella a una moto, quando per cause ancora da accertare, all’incrocio tra le vie Gottuso e Girgenti si è scontrato con una Fiat Panda guidata da un ragazzo di 26 anni.

Il giovane, immediatamente soccorso, è stato trasportato in codice rosso al Policlinico di Palermo, dove è ricoverato in prognosi riservata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi utili a ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.