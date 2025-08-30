Due auto a fuoco a Racalmuto, notte di paura per i residenti

Notte di fuoco a Racalmuto. Due auto, un Opel Corsa e una Citroen C3, sono state avvolte dalle fiamme. Ancora sconosciute le cause che hanno determinato il rogo; secondo una prima ricostruzione, pare che le fiamme si sarebbero sviluppate da uno dei veicoli, probabilmente un modello ibrido, per poi propagarsi alla vettura parcheggiata accanto.

Lanciato l’allarme da parte dei residenti sul luogo è intervenuta una squadra di Vigili del Fuoco del distaccamento di Canicattì.

Non si registrano, fortunatamente, feriti; nel rogo è rimasto annerito dal fumo nero il prospetto della scalinata della chiesa Sant’Anna. (Foto Il dettaglio online)