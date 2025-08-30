Apertura

Due auto a fuoco a Racalmuto, notte di paura per i residenti

Ancora sconosciute le cause che hanno determinato il rogo, probabilmente un corto circuito in una delle automobili

Pubblicato 5 ore fa
Da Redazione

Notte di fuoco a Racalmuto. Due auto, un Opel Corsa e una Citroen C3, sono state avvolte dalle fiamme. Ancora sconosciute le cause che hanno determinato il rogo; secondo una prima ricostruzione, pare che le fiamme si sarebbero sviluppate da uno dei veicoli, probabilmente un modello ibrido, per poi propagarsi alla vettura parcheggiata accanto.

Lanciato l’allarme da parte dei residenti sul luogo è intervenuta una squadra di Vigili del Fuoco del distaccamento di Canicattì.

Non si registrano, fortunatamente, feriti; nel rogo è rimasto annerito dal fumo nero il prospetto della scalinata della chiesa Sant’Anna. (Foto Il dettaglio online)

