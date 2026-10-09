Racalmuto

Racalmuto e Opole Lubelskie, sabato le celebrazioni per il decimo anniversario del gemellaggio

Una giornata dedicata all’amicizia, alla collaborazione e al rafforzamento degli scambi culturali e turistici tra le due comunità

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Racalmuto celebra il decimo anniversario del gemellaggio con la città polacca di Opole Lubelskie, siglato nel 2016. Sabato 10 ottobre 2026 sarà una giornata dedicata all’amicizia, alla collaborazione e al rafforzamento degli scambi culturali e turistici tra le due comunità.

Alle ore 10.30, nell’aula consiliare del Palazzo di Città, è previsto il benvenuto alla delegazione polacca, con la presenza del Sławomir Plis, Izabela Zarzycka segretaria generale,Krzysztof Ryczek dirigente settore, Agnieszka Konicka traduttrice, accompagnata dal gruppo tammurinara “Maria SS. del Monte”, e la sottoscrizione del rinnovo del gemellaggio. In serata, alle ore 20, il Teatro Regina Margherita ospiterà uno spettacolo folk del gruppo “Città di Racalmuto”.

Un’occasione per rinnovare il legame tra le due città e consolidare un percorso di cooperazione e amicizia avviato dieci anni fa.

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