Racalmuto, lite nei pressi di un chiosco-bar: due feriti in ospedale

Una brutta lite si è consumata nel pomeriggio di ieri a Racalmuto nello spazio adiacente ad un chiosco bar sito in via Filippo Villa. I protagonisti sono due soggetti del luogo, uno già noto alle forze dell’ordine; forse una parola di troppo e da lì i due sono venuti alle mani. Entrambi hanno riportato delle ferite e contusioni e sono stati trasferiti a bordo di due ambulanze all’ospedale Barone Lombardo di Canicattì per le cure necessarie. Al momento non è scattata nessuna denuncia; sul fatto indagano i Carabinieri della locale stazione.