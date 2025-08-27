Racalmuto, sindaco e assessori muniti di rastrello ripuliscono rotatoria da rifiuti

Oggi, di buon mattino, il Sindaco Calogero Bongiorno, seguito dagli assessori Luigi Castiglione, Carmelisa Gagliardo e Calogero Conte, nonchè dal Comandante della Polizia Municipale Nicolò Sferrazza e dal responsabile dell’ufficio Ecologia Antonio Pilitteri e Totò Morreale con rastrello si sono rimboccati le maniche e per ore hanno provveduto a pulire il posto diventato una vera e propria discarica , svolgendo gratuitamente un lavoro per la propria comunità. Hanno raccolto le cartacce e i rifiuti, bottiglie di vetro e anche indumenti scaricati a terra nei punti laterali del bivio che porta appunto alle località strategiche del paese di Racalmuto. Tutti si sono si sono armati di scopa e sacchetti e si sono sostituiti ai netturbini. Al termine, poi, sono arrivati i netturbini della ditta incaricata alla raccolta rifiuti a caricare negli appositi mezzi tutto quello che era stato scaricato in modo incivile.

“Il controllo degli spazi comuni è un segno di rispetto per la comunità e per tutti i turisti che soprattutto in questo periodo frequentano maggiormente le strade e le piazze di Racalmuto. Per questo motivo in modo da rendere la fruizione più decorosa in un momento in cui la città è più frequentata sia dai residenti in ferie che dai turisti, il sindaco di Racalmuto ha riposto nell’armadio giacca e cravatta, ed armato di rastrello , è andato a pulire il suo territorio” ha dichiarato il Sindaco Calogero Bongiorno.