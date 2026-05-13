Racalmuto, via libera al progetto di modernizzazione della rete idrica 

È stato ufficialmente avviato un ambizioso progetto di modernizzazione e ottimizzazione della rete idrica nel comune di Racalmuto. Erano presenti i vertici di AICA, la Presidente Danila Nobile e il Direttore Francesco Fiorino, il Sindaco di Racalmuto, Calogero Bongiorno, il Vice Sindaco, membri della giunta comunale, il Direttore di ATI, Enzo Greco Lucchina, Giovanni Borsellino e Francesco Puma, membri del CdA di AICA, il Direttore dei Lavori, Antonio Di Franco ed i rappresentanti dell’impresa incaricata dei lavori. Finanziato dal Programma Operativo Complementare (POC) della Regione Siciliana,il progetto prevede l’implementazione di tecnologie avanzate per la digitalizzazione, mappatura e distrettualizzazione delle reti idriche, focalizzandosi sul recupero delle perdite e sulla sostituzione dei misuratori volumetrici.

Il progetto di adeguamento della rete esistente ormai vetusta del comune di Racalmuto, non comporterà alterazioni negative dell’ambiente o del paesaggio e avrà, come effetto positivo, quello di una migliore gestione del servizio idrico, riducendo a minimo gli sprechi. Gli interventi includono la rimodulazione del sistema di distribuzione in vie strategiche come Via Sacerdote Romano e Via Garibaldi, il rifacimento delle reti idriche del centro storico e la sostituzione degli allacci vetusti.Questo progetto rappresenta un passo cruciale verso la sostenibilità ambientale e una gestione più efficiente delle risorse idriche, assicurando riduzione degli sprechi e miglioramento del servizio per i cittadini. I lavori saranno completati entro il 31 dicembre 2026.

Dichiarazione dei vertici di AICA: “La consegna e l’avvio di questo importante intervento rappresentano una giornata significativa per il Comune di Racalmuto e per tutto il territorio. Parliamo di un progetto concreto, finanziato con risorse pubbliche, che punta a modernizzare una rete idrica ormai vetusta attraverso tecnologie innovative, digitalizzazione e interventi strutturali capaci di migliorare in maniera sostanziale la gestione del servizio. Ridurre le perdite idriche significa tutelare una risorsa preziosa, migliorare l’efficienza del sistema e garantire ai cittadini un servizio sempre più moderno, affidabile e sostenibile. Questo progetto dimostra come, attraverso il lavoro di squadra tra AICA, ATI, Regione Siciliana, amministrazione comunale, tecnici e impresa esecutrice, sia possibile trasformare programmazione e finanziamenti in cantieri reali e opere concrete per il territorio. Un ringraziamento particolare va al Sindaco di Racalmuto, all’amministrazione comunale, ad ATI che si impegna da anni per il finanziamento di questi importanti progetti e a tutti i soggetti coinvolti che hanno lavorato con impegno e collaborazione per raggiungere questo risultato. L’obiettivo comune è continuare a investire sul miglioramento delle infrastrutture idriche, perché intervenire sulle reti significa costruire il futuro del servizio idrico integrato e dare risposte vere alle comunità”.