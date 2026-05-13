Campionato italiano moto d’acqua, successo per la squadra licatese

Dopo il successo travolgente dell’esordio stagionale a Licata, il Campionato Italiano Moto d’Acqua è approdato lo scorso weekend nella suggestiva cornice del porto di Otranto. Tra acque cristalline e una folla entusiasta, i piloti di Licata hanno confermato di essere tra i protagonisti assoluti della scena nazionale, regalando spettacolo e confermando l’ottimo lavoro di squadra iniziato in Sicilia.

L’entusiasmo della comunità di Licata sembra aver dato una spinta ulteriore ai ragazzi, che anche in Puglia hanno lasciato il segno per tecnica, coraggio e spirito di gruppo.

La spedizione ha visto risultati di rilievo in diverse classi, a dimostrazione di una crescita costante di tutto il collettivo:

Categoria Sky: Grande prova per Giuseppe Cremona. La sua prestazione è stata definita “ottima” dagli addetti ai lavori, a testimonianza di un percorso di crescita che lo vede sempre più competitivo.

Categoria Spark: Una gara vissuta sul filo del rasoio. Vincenzo Cammilleri ha messo in campo una prova di gran cuore e forza fisica, sfiorando il podio nonostante una penalizzazione che gli ha tolto la gioia della medaglia per un soffio. Sorride invece Lorenzo Esposito, autore di una prova solidissima che lo ha portato a conquistare un meritato terzo posto.

Categoria F2: Qui lo spettacolo ha raggiunto il culmine. Alessandro Spiteri ha confermato la sua velocità dominando la prima gara, ma una penalità e il forfait nella seconda manche ne hanno frenato la corsa. Chi invece non ha sbagliato un colpo è stato il costante Denny Tilocca, che con un eccezionale secondo posto lancia un messaggio chiaro ai rivali: per il titolo bisognerà fare i conti con lui.

Il “Gatto” infiamma il pubblico

Tutti gli occhi erano puntati sul campione italiano in carica, Angelo Massaro. Il pilota non ha deluso le attese, mandando letteralmente in estasi il pubblico e il cronista della manifestazione. Proprio quest’ultimo lo ha ribattezzato “Il Gatto”, per la sua incredibile agilità e i riflessi felini nelle partenze fulminee. Purtroppo, anche per Massaro è arrivata una penalizzazione che complica la difesa del titolo, ma il suo talento resta il punto di riferimento per l’intero team.

Prossima fermata: Rimini

L’entusiasmo in città è alle stelle e il legame tra i piloti e i propri tifosi si fa sempre più stretto.