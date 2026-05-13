Sport

La Volley Heart batte il Raffadali e si trionfa nel campionato provinciale Libertas over 40

La formazione allenata da Daniela Moschiera ha disputato una stagione straordinaria, dominando il torneo dall’inizio alla fine.

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

La Volley Heart concede il bis e si conferma regina del campionato provinciale femminile Over 40 di pallavolo, promosso dal Comitato provinciale Libertas guidato dal presidente Salvatore Rizzo.

La formazione allenata da Daniela Moschieraha disputato una stagione straordinaria, dominando il torneo dall’inizio alla fine. Sono state nove le squadre partecipanti al campionato, ma la Volley Heart è riuscita a mantenere costantemente la vetta della classifica, imponendo la sua supremazia fin dalla prima gara, confermando la grande forza e solidità del gruppo.

Lo scorso fine settimana è andato in scena l’atto conclusivo del campionato, con la vittoria contro l’ASD Raffadali che ha sancito ufficialmente la conquista del secondo titolo consecutivo. Un successo costruito non solo sul talento e sull’esperienza, ma anche sulla passione e sul sacrificio. Le atlete della Volley Heart sono mamme, lavoratrici e mogli che, con dedizione e spirito di squadra, riescono a conciliare gli impegni quotidiani con l’amore per la pallavolo, trasformando ogni allenamento e ogni partita in un momento di aggregazione, sport e amicizia.

Queste le protagoniste della splendida stagione della Volley Heart: Maddalena Argento, Maria Rita Baldacchino, Rita Di Nolfo, Angela Farruggia, Marilina Marchica, Sara Pioppo, Eliana Pusante, Mary Rizzo, Rosanna Romano, Teresa Rubino, Annalisa Vita, Giulia Volpe e il capitano Maria Luisa Zegretti. Coach Daniela Moschiera.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.16/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.16/2026
Pagina 1 di 18
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Apertura

Vedono donna nel cofano di un’auto e chiamano la polizia ma era l’amante 
Apertura

Maxi rissa ad Aragona con spranghe e coltelli, tre feriti 
Apertura

Palermo piange Alessia, la piccola guerriera rosanero
Apertura

Hantavirus, test su una turista ricoverata in Sicilia 
Apertura

Pauroso incidente a Porto Empedocle, auto sfonda muro e si ribalta ma la conducente non si trova
banner italpress istituzionale banner italpress tv