Politica

Elezioni a Raffadali: tutte le preferenze al Consiglio comunale

Ecco anche una prima proiezione del nuovo consiglio comunale

Pubblicato 7 ore fa
Da Redazione

Ecco tutte le preferenze candidato per candidato.

Lista Raffadali Rinasce

Federica La Porta: 4 voti, Aurora Maria Cuffaro: 0 voti, Isidoro Casà: 0 voti, Isidoro Pedalino: 0 voti, Concetta Spoto: 4 voti, Antonino Milisenda: 1 voti, Angelo Giancani: 4 voti, Giuseppe Frenda: 7 voti, Cristian Cardella: 3 voti, Marco D’Anna: 3 voti, Matilde Francesca Milisenda: 3 voti, Dario Lombardo: 0 voti.

Raffadali dalla vostra parte

Santino Cuffaro Farruggia: 528 voti, Vincenzo Dario Di Stefano: 78 voti, Mariano Frenda: 736 voti, Giada Galluzzo: 749 voti, Salvatore Galvano: 744 voti, Giuseppe Gattarello: 1.149 voti, Valeria Grippi: 188 voti, Giulia Gulisano detta Giulietta: 695 voti, Andrea Iacono Manno detto Andrea: 438 voti, Desirée Nocera: 770 voti, Marinella Notonica: 866 voti, Rosetta Russo Morto detta Rossella: 482 voti, Paolina Sacco detta Paola: 743 voti, Fabio Sciabica: 546 voti, Giuseppa Tuttolomondo detta Giusi: 337 voti, Salvatore Tuttolomondo detto Totò: 824 voti.

Partito Democratico

Fabio Casalicchio: 4 voti, Salvatore Curaba: 141 voti, Alfonsa Maria Dominici: 96 voti, Lorenzo Galvano: 39 voti, Salvatore Gazziano detto Gazzitano: 515 voti, Salvatore Giglione: 495 voti, Paolo Guarraci: 9 voti, Antonino Lombardo: 2 voti, Alfonso Maragliano: 5 voti, Suelya Mattana: 458 voti, Alessia Pirrera: 2 voti, Antonino Randisi detto Nino: 32 voti, Luigi Sicilia: 2 voti, Stella Vella: 406 voti, Salvina Vinti: 275 voti, Salvatore Virone: 9 voti.

I consiglieri eletti:

Giuseppe Gattarello, Marinella Notonica, Salvatore Tuttolomondo, Desirée Nocera, Giada Galluzzo, Domenico Galluzzo, Salvatore Galvano, Paolina Sacco, Mariano Frenda, Giulia Gulisano, Fabio Sciabica, Santino Cuffaro Farruggia, Salvatore Gazziano, Salvatore Giglione, Suelya Mattana, Stella Vella, Salvina Vinti.

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