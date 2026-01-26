PRIMO PIANO

Irregolarità in un cantiere edile a Raffadali, oltre duemila euro di multa

Dagli accertamenti sono emerse diverse irregolarità sotto il profilo della sicurezza

Pubblicato 38 minuti fa
Da Redazione

Nella giornata del 22 gennaio 2026, a Raffadali, in provincia di Agrigento, il personale ispettivo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha svolto un’attività di controllo nel settore edilizio, finalizzata alla verifica del rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Nel corso dell’ispezione, effettuata all’interno di un cantiere edile, sono state individuate due imprese operanti, con un totale di due lavoratori presenti al momento del controllo. Dagli accertamenti sono emerse diverse irregolarità sotto il profilo della sicurezza.

In particolare, per una delle imprese è stato adottato un provvedimento di prescrizione a seguito dell’utilizzo di un ponte su cavalletti non conforme ai requisiti di sicurezza previsti, con potenziali rischi per l’incolumità dei lavoratori. Nei confronti dell’altra impresa è stato invece contestato lo stato dei luoghi di lavoro, caratterizzati dalla presenza di materiali che ingombravano pavimenti e passaggi, ostacolando la normale circolazione all’interno del cantiere.

A conclusione dell’attività ispettiva sono state elevate ammende per un importo complessivo pari a 2.420,53 euro.

