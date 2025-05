Cadavere carbonizzato in auto dopo incidente, la vittima è Edoardo Miceli

La conferma, per quanto non garantita dal dna è arrivata. Si chiama Edoardo Miceli il 25enne di Scicli morto carbonizzato nello scontro tra 2 auto a Playa Grande. Si attende ancora l’esame del dna, ma non avendo più avuto notizie del giovane e dopo la conferma della proprietà della vettura, si è arrivati a questa conclusione.

La conducente dell’altra vettura, una Fiat 500, è stata trasportata in ospedale. In questo caso si tratta di una donna di 23 anni, originaria di Scicli. I Vigili del fuoco hanno operato, sabato pomeriggio, per mettere in sicurezza l’area. L’auto a bordo della quale viaggiava il giovane ha preso fuoco dopo lo scontro, non concedendogli scampo.