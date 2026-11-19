Il Palacongressi di Agrigento sabato 21 novembre 2026, alle ore 20:30, ospiterà il capolavoro di William Shakespeare Sogno di una notte di mezza estate, per la regia di Daniele Salvo. Lo spettacolo, presentato da Bis Tremila in collaborazione con Teatro Quirino di Roma, aprirà la stagione teatrale “Riflessi culturali”, promossa dal Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento.

Sul palco della struttura del Villaggio Mosè salirà una giovane compagnia completamente bilingue, selezionata tramite audizioni pubbliche e capace di recitare sia in italiano che in lingua inglese. La traduzione e l’adattamento portano la firma dello stesso Daniele Salvo insieme a Melania Giglio e Marioletta Bideri. Nella visione registica di Salvo, l’opera si trasforma in un percorso onirico e perturbante che indaga il continuo dissidio tra ragione e istinto, tra apollineo e dionisiaco. Sullo sfondo di un’Atene oppressiva, in cui la natura appare sconvolta e l’imminente matrimonio tra il duca Teseo e la regina delle Amazzoni Ippolita nasce da una sconfitta militare, il bosco diventa l’unico rifugio magico in cui i personaggi possono abbandonarsi al sogno, al gioco di specchi del “teatro nel teatro” e alla scoperta delle proprie reali passioni.

Protagonista sulla scena nel doppio ruolo di Puck e Filostrato è Melania Giglio, affiancata da un nutrito cast composto da Martino Duane (Quince, Egeo), Alessandro Marmorini (Teseo, Oberon), Carlotta Mangione (Ippolita, Titania), Federico Gatti (Bottom), Giulia Guastella (Elena), Alberto Mariotti (Lisandro), Matilda Farrington (Ermia), Tommaso Sartori (Demetrio), Odette Piscitelli (Fata), Eleonora Russo (Snug, Fata e acting coach per la lingua inglese), Filippo Rusconi (Flute, Elfo), Raffaele Vernieri (Snout, Elfo) e Joyce Conte (Starveling, Elfo).

L’allestimento, accolto con entusiasmo e applausi a scena aperta dalla critica e dal pubblico fin dal suo debutto romano, si distingue per una forte componente musicale e visiva. Le scene sono curate da Fabiana Di Marco, i costumi di foggia rinascimentale sono ideati da Daniele Gelsi, il disegno luci è affidato a Giuseppe Filipponio, le musiche originali sono di Patrizio Maria D’Artista e l’assistenza alla regia è di Matteo Fiori.