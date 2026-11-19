Continuano le segnalazioni dei cittadini sulle condizioni di degrado e abbandono in cui versano diverse zone di Agrigento. Dalla scalinata che collega via Pietro Nenni a via Dante fino al cuore del centro storico, il quadro descritto è quello di una città che fatica a garantire anche i minimi interventi di pulizia e manutenzione.

A documentare la situazione è l’associazione Agrigento Punto e a Capo, che attraverso alcune immagini ha mostrato diverse criticità. In via Belguardo le pareti di un immobile privo di copertura rischierebbe di crollare anche a causa della pressione esercitata dai rifiuti accumulati al suo interno. A completare il quadro è il cortile Cucchiara, letteralmente invaso dalle erbacce, in una condizione che restituisce l’immagine di un’area lasciata senza adeguata manutenzione. “Mentre aspettiamo l’anno 2045 per la città sostenibile 100%, le rinnovabili, l’indipendenza energetica e le bollette meno care, col dovuto rispetto dei necessari tempi tecnici e burocratici di lavoro, che speranze ci sono per i residenti dei “quartieri alti” (non a caso virgolettato) di poter vedere quest’area finalmente e definitivamente bonificata?”, si chiede l’associazione.

Una situazione che, secondo quanto riportato in un commento, sarebbe già stata sottoposta all’attenzione dell’amministrazione comunale. Circa un mese fa, infatti, sarebbe stato effettuato un sopralluogo da parte dell’assessore competente, Giuseppe Riccobene. Eppure, a distanza di settimane, i cittadini riferiscono che nulla sarebbe cambiato e che alcune condizioni sarebbero persino peggiorate.

A preoccupare è anche il contesto in cui si trovano queste aree. Il centro storico di Agrigento è infatti attraversato quotidianamente da visitatori e turisti, anche per la presenza di numerose strutture ricettive. Luoghi che dovrebbero rappresentare una parte importante dell’identità e dell’accoglienza della città, ma che oggi, secondo le segnalazioni, mostrano evidenti criticità sul fronte del decoro urbano. Non mancano le polemiche da parte dei residenti, che ricordano gli annunci e gli impegni assunti durante la campagna elettorale, chiedendo interventi concreti e non soltanto promesse.