10eLotto: vinti 20mila euro a Ravanusa

Sicilia protagonista con il 10eLott. Nell’ultimo concorso, come riporta Agipronews, centrati due 9 da 20mila euro ciascuno, uno a Palermo in via Giovanni Evangelista di Blasi e l’altro a Ravanusa, in provincia di Agrigento, in via Aldo Moro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 28,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 638 milioni di euro dall’inizio del 2025.