Raccolta differenziata, Ravanusa vola al 76,47%

l dato è di quelli che meritano di essere raccontati: 76,47% di raccolta differenziata. Ravanusa supera così, per la prima volta, la soglia del 70%, raggiungendo nel mese di settembre una percentuale che rappresenta un risultato particolarmente significativo per il sistema di raccolta differenziata cittadino. Un traguardo che arriva al termine di un percorso costruito giorno dopo giorno e che ha visto coinvolti cittadini, operatori e personale della Ravanusa Ambiente e Risorse S.r.l., insieme alle istituzioni. La RAR, società in house del Comune di Ravanusa che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti e lo spazzamento sul territorio comunale, ha lavorato in questi mesi con l’obiettivo di rendere sempre più efficace e fluido il sistema, accompagnando il risultato quantitativo a una crescente attenzione alla qualità della raccolta. Il dato di settembre rappresenta quindi molto più di una semplice percentuale. È la conferma che la corretta collaborazione tra chi differenzia nelle proprie abitazioni e chi ogni giorno effettua la raccolta sul territorio può produrre risultati concreti: più materiali correttamente separati da avviare al recupero e al riciclo e meno rifiuti destinati alla discarica.

Grande soddisfazione viene espressa dal Presidente della Ravanusa Ambiente e Risorse S.r.l., Giovanni Montana. «Il 76,47% è un risultato che ci rende profondamente orgogliosi. Quando abbiamo iniziato questo percorso ci siamo posti un obiettivo molto chiaro: superare il 70%. Oggi non solo abbiamo raggiunto quella soglia, ma l’abbiamo superata in maniera significativa. Il merito non è di una sola persona e non è soltanto della RAR. Questo risultato appartiene ai cittadini di Ravanusa, che con il loro comportamento quotidiano hanno dimostrato di poter fare la differenza.» Il Presidente Montana rivolge quindi un ringraziamento agli operatori e a tutto il personale della società: «Voglio ringraziare tutti gli operatori RAR e il personale che ogni giorno lavora per garantire il servizio. Dietro una percentuale come questa ci sono mattine iniziate presto, chilometri percorsi, raccolta, attenzione e professionalità. Il lavoro dell’operatore e il corretto comportamento del cittadino sono due parti dello stesso sistema: quando funzionano insieme, il risultato si vede.»

Un riconoscimento viene rivolto anche al Corpo di Polizia Municipale, per l’attività di controllo e per il supporto al corretto svolgimento del servizio sul territorio. «Un ringraziamento va al Corpo di Polizia Municipale per il lavoro che svolge quotidianamente e all’Amministrazione Comunale, con la quale portiamo avanti una proficua collaborazione, fondamentale per affrontare le esigenze del territorio e perseguire un obiettivo comune: una Ravanusa più pulita, più ordinata e più attenta all’ambiente.»

Il risultato raggiunto, però, non viene considerato un punto di arrivo. «Il 70% era l’obiettivo che ci eravamo prefissati. Il 76,47% è il risultato che oggi festeggiamo. Ma adesso dobbiamo avere l’ambizione di andare ancora oltre. Ogni punto percentuale in più significa aumentare il recupero dei materiali e ridurre la quantità di rifiuti destinati alla discarica. Per questo continueremo a chiedere ai cittadini di differenziare sempre meglio e continueremo a lavorare per rendere il servizio sempre più efficiente.» Il Presidente conclude con un messaggio rivolto direttamente alla città: «Grazie Ravanusa. Questo risultato è vostro. Noi continueremo a fare la nostra parte, ogni giorno. E sono convinto che, lavorando tutti dalla stessa parte, possiamo raggiungere obiettivi ancora più importanti.»