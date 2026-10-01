Agrigento

Sanità, incontro tra l’assessore regionale Caruso e il deputato Salvaggio

Il deputato ha messo sul tavolo alcune problematiche concernenti il territorio agrigentino

Pubblicato 57 minuti fa
Da Redazione

Un cordiale e proficuo incontro si è svolto, nella sede dell’assessorato regionale alla salute, tra il parlamentare all’ARS, on. Luigi Salvaggio, e l’assessore regionale alla salute, Marcello Caruso. L’on. Luigi Salvaggio ha messo sul tavolo alcune problematiche concernenti il territorio agrigentino. In particolar modo, si è soffermato sull’incremento e sulla riqualificazione del personale sanitario. Si è inoltre soffermato sul potenziamento e sulla modernizzazione dei macchinari e delle strumentazioni diagnostiche negli ospedali di Agrigento, Canicattì, Licata, Ribera e Sciacca.

Tra le problematiche del personale sanitario, particolare attenzione è stata dedicata a quella dei servizi nosocomiali di emergenza-urgenza. Inoltre, l’on. Salvaggio ha portato sul tavolo anche la questione dei medici argentini che sono stati assunti, durante e subito dopo la pandemia, sopperendo ai numerosi vuoti d’organico fra le corsie ospedaliere e i servizi territoriali. Adesso questi medici potrebbero essere costretti a lasciare, perché non possono restare normativamente più di tre anni.

Eppure questi medici sono stati indispensabili, per esempio, nell’ospedale di Canicattì, in reparti come il pronto soccorso e la medicina” -dice l’on. Luigi Salvaggio che ha ricevuto le dovute rassicurazioni da parte dell’assessore alla Salute, Marcello Caruso, il quale ha comunicato di avere già interessato il ministero alla salute e alcuni importanti parlamentari nazionali ai fini dell’eventuale iniziativa legislativa.

L’onorevole Salvaggio ha pure rappresentato “la necessità di risorse finanziarie per ampliare e modernizzare le sale operatorie e la strumentazione tecnologica dei reparti degli ospedali agrigentini e in particolare di quello di Canicattì, dove molte unità operative sono prive di macchinari diagnostici moderni e al passo con i tempi”. L’assessore regionale alla salute, Marcello Caruso, ha preso nota di quanto rappresentato dal deputato agrigentino, in modo da poterlo inserire, compatibilmente con le risorse effettivamente disponibili, nella programmazione degli interventi di pertinenza.

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