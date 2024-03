Valorizzare i beni di Ravanusa, protocollo tra Sciarratta e il sindaco Pitrola

Il Direttore del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi, Roberto Sciarratta, ed il Sindaco di Ravanusa, Salvatore Pitrola, hanno firmato un protocollo di intesa per la valorizzazione dei beni culturali.In sinergia verranno organizzate attività per far conoscere il patrimonio archeologico e assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione, includendo anche il sostegno degli interventi di conservazione dei beni.Nel territorio di Ravanusa ci sono due realtà di notevole interesse: l’Area Archeologica di Monte Saraceno e il Museo Civico “Salvatore Lauricella”.

Sul tavolo delle due istituzioni oltre alle attività volte a valorizzare il patrimonio, anche strategie per la conservazione, la promozione turistica, la gestione sostenibile ed inclusiva dei siti archeologici.

All’incontro hanno partecipato anche l’Assessore comunale ai Beni culturali, Michele Di Pasquali e il docente dell’Università degli studi di Palermo, Francesco Monterosso.