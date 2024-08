Realmonte, finanziere libero dal servizio salva due bambini e una donna che rischiavano di annegare 

Due bambini e una donna rischiano di annegare, salvi grazie ad un finanziere. Nonostante il maltempo e il mare agitato, avevano deciso di tuffarsi tra le onde. Ma la corrente li ha spinti lontano al punto tale da mettere a rischio la loro vita. La fortuna, però, ha voluto che un finanziere libero dal servizio si accorgesse della donna e dei due bambini in difficoltà. Una storia a lieto quella accaduta la scorsa domenica alle Pergole, nel territorio di Realmonte.

Intorno alle 15 del pomeriggio, infatti, il militare ha notato la donna e i due piccoli in difficoltà tra le onde e ha così dato l’allarme gettandosi tra le onde insieme ai bagnini in servizio sulla spiaggia. La donna e i due piccoli sono stati così tratti in salvo, grazie al lavoro del finanziere e dei bagnini che – nonostante le condizioni del mare – non hanno esitato un attimo nel gettarsi in mare per salvare le tre persone e riportarle sulla battigia, tra gli apprezzamenti e gli applausi dei bagnanti.