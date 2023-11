Realmonte, morto il presidente del consiglio comunale a soli 36 anni 

Si è spento a soli 36 anni Felice Vaccaro, presidente del consiglio comunale di Realmonte, a causa di una brutta malattia. L’intera comunità di Realmonte è sotto shock. Vaccaro era molto conosciuto nella Città della Scala dei Turchi non soltanto per l’impegno in politica ma anche per la sua attività imprenditoriale.

A dare la notizia è stato il sindaco Sabrina Lattuca: “Non riesco ad esprimere con le parole il dolore avuto nell’apprendere la triste notizia, Felice ci ha lasciato. Esprimo il più profondo senso di commozione e di cordoglio, mio personale, di tutta l’Amministrazione Comunale e dell’intera Comunità di Realmonte, per questa prematura perdita, che ha pervaso l’intera cittadinanza, lasciandola attonita.Il pensiero va alla Sua famiglia, partecipiamo al loro immenso dolore per la scomparsa di un ragazzo valoroso e forte, che ha dimostrato di essere un grande guerriero.Ti voglio bene Presidente, riposa in pace!