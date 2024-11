Volontari e studenti raccolgono 100 kg di rifiuti alla foce del Platani 

Almeno cento kg di rifiuti, tra plastica e polistirolo, sono stati rimossi dalla spiaggia della Riserva naturale rientata della Foce del fiume Platani. L’intervento di pulizia è stato promosso dall’associazione ambientalista Marevivo e si è avvalsa della collaborazione degli studenti del liceo sportivo “Crispi” di Ribera. L’iniziativa rientrava nell’ambito delle “Giornate per la tutela dei fiumi e dei mari contro l’invasione delle plastiche”, promosse dall’ Autorità di bacino del Distretto idrografico della Sicilia e finanziate dal ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica all’interno della legge “Salvamare”.

L’Associazione Marevivo ha risposto all’avviso che l’Autorità di bacino ha rivolto alle associazioni territoriali per la realizzazione di una campagna di sensibilizzazione e di raccolta delle plastiche lungo le sponde dei corsi d’acqua regionali. Una campagna che culminerà, nei prossimi mesi, con la collocazione di ‘barriere blocca plastica’ proprio nelle foci dei principali fiumi siciliani. Il presidente regionale dell’associazione Marevivo Fabio Galluzzo definisce allarmante la presenza di così tanto polistirolo sull’arenile. “Occorre riflettere – dice – sulla necessità di iniziare a ridurre l’uso di tale materiale, sia in agricoltura che nel settore della pesca, e che specialmente in quest’ultimo settore causa serie conseguenze alla fauna marina”. L’attività vede anche la collaborazione del dipartimento dello Sviluppo rurale e territoriale, che gestisce la riserva naturale, del comune di Ribera e della società controllata “Riberambiente”, che si occupa dello smaltimento dei rifiuti.