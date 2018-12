A Ribera il Cotton Day con il WWF

Il Cotton Day è un appuntamento (10a edizione) che si svolge sulla spiaggia di Seccagrande a Ribera per ricordare il medico Pietro Cottone, a 7 anni dalla sua scomparsa, che tutti i giorni lì faceva il bagno a mare.

Lo scorso novembre, a causa delle eccezionali piogge che hanno interessato quest’area, si sono riversate in mare, provenienti dalle piene straordinarie dei fiumi, quantità enormi di piante e canne che hanno portato con sé plastiche di ogni genere per depositarsi sugli arenili.

Una squadra di volontari del WWF Sicilia Area Mediterranea è già pronta ad intervenire.

“Speriamo che adesso si associno i tanti amici che in questo modo potranno al meglio onorare la memoria di Pietro Cottone, medico igienista, filosofo, umanista, ambientalista.Pietro Cottone era socio attivista del locale gruppo attivo del WWF e per questo i volontari hanno pensato di fare appello a tutti per raccogliere le plastiche e i rifiuti prima del rituale bagno a mezzogiorno.” Così Giuseppe Mazzotta, Presidente WWF o.a. Sicilia Area Mediterranea.