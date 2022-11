A Ribera la panchina della solidarietà: l’iniziativa di un panificatore

A Ribera ieri sera è stata inaugurata “la panchina della solidarietà”, una panchina in cui la solidarietà si incontra prendendo e depositando del cibo.

L’iniziativa è ad opera di Maurizio Termine, panificatore di Ribera che ha voluto appunto installare la panchina proprio davanti il suo panificio sito in via Roma affinché tutte le persone che ne hanno bisogno e non possono permettersi di acquistare beni di prima necessità potrà prenderli dalla panchina.

A benedire la panchina Padre Nuara che ha dichiarato: “Da questa panchina si prende e in questa panchina si deposita, sono convinto che a Ribera ogni negozio potrebbe averĺe la “sua” panchina. Non serve buttare egoisticamente nella spazzatura ciò che rimane invenduto. Ci sono tanti poveri che lo potrebbero utilizzare”.

Sono intervenuti tra gli altri il sindaco, Matteo Ruvolo, e il presidente del consiglio comunale, Vincenzo Costa, assieme ad alcuni assessori.

“Abbiamo accolto subito la proposta di Maurizio, una panchina che ha uno scopo ben preciso, dichiara il sindaco Ruvolo. Lasciamo un bene a chi ne ha bisogno, e in questo momento di crisi non si può permettere di comprare un pane. Siamo solidali”.