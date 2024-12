Appalto di oltre tre milioni di euro per interventi al “Crispi” di Ribera

Prosegue l’impegno del Libero Consorzio Comunale di Agrigento per migliorare le condizioni degli edifici scolastici di propria competenza. E’ stato infatti pubblicato sulla home page istituzionale il bando di gara per i lavori di adeguamento antisismico, impiantistico e funzionale dell’Istituto di Istruzione Superiore “Francesco Crispi” (plesso piazza Zamenhof) di Ribera. L’importo dell’appalto è di 3.325.190,38 euro più Iva (compresi 126.686,23 euro per oneri di sicurezza), finanziati con fondi previsti dalla Legge n. 145/2018 (art. 1 comma 883), destinati ai Liberi Consorzi e alle città metropolitane per le spese di manutenzione straordinaria di strade e scuole ( D.D.G. 408/2021 dell’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e Funzione Pubblica).

La gara verrà effettuata in modalità telematica e le offerte dovranno essere presentate entro le ore 12:00 del 22 gennaio 2025 esclusivamente per mezzo della piattaforma certificata Maggioli in uso al Libero Consorzio. Le offerte telematiche saranno aperte alle ore 8:30 del 23 gennaio 2025 nella sala Gare del Gruppo Contratti del Libero Consorzio Comunale di Agrigento (Via Acrone, 27 – Agrigento).

Bando di gara ed allegati tecnici sono consultabili al link: https://www.provincia.agrigento.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15815